Lookman spavento in volo con la Nigeria | atterraggio d’emergenza in Angola
CALCIO. Momenti di paura sull’aereo che portava la nazionale africana a Uyo per la cruciale sfida contro il Benin, in programma martedì 14 ottobre. Nel frattempo conto alla rovescia in casa nerazzurra per la gara di domenica 19 con la Lazio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: lookman - spavento
Juric: "Curioso, non spaventato. Lookman? Già parlato con chiarezza, siamo sereni" #psgatalanta #UCL - X Vai su X
Lookman, spavento in volo con la Nigeria: atterraggio d’emergenza in Angola - Momenti di paura sull’aereo che portava la nazionale africana a Uyo per la cruciale sfida contro il Benin, in programma martedì 14 ottobre. Da ecodibergamo.it
Paura in volo per Osimhen e Lookman: atterraggio d’emergenza per la nazionale nigeriana - Momenti di tensione per Victor Osimhen, Ademola Lookman e tutta la delegazione della nazionale nigeriana, costretta a un atterraggio d’emergenza durante il viaggio verso Uyo, dove martedì affronterà i ... Segnala ilnapolionline.com