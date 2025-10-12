Inter News 24 Lookman Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta che è stato nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Ademola Lookman è stato uno degli obiettivi di mercato dell’ Inter sotto la guida di Cristian Chivu. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante nigeriano, che ha impressionato all’ Atalanta, era il tipo di giocatore che Chivu cercava per rinforzare l’attacco della sua squadra. Con la sua velocità e imprevedibilità, Lookman avrebbe rappresentato la soluzione ideale per dare quella profondità e freschezza all’attacco nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

Lookman Inter, cosa c'era dietro alla richiesta di Chivu: sarebbe stato fondamentale per un motivo