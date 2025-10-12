Lookman che paura in volo | una crepa sul parabrezza dell’aereo costringe all’atterraggio d’emergenza

Bergamonews.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di paura per Ademola Lookman e per i suoi compagni della nazionale nigeriana di calcio durante il viaggio aereo che avrebbe dovuto accompagnare le “Super Eagles” a Uyo, dove martedì è in programma il decisivo match di qualificazione ai Mondiali 2026 contro il Benin, capolista del girone. Il velivolo sul quale viaggiava la Nigeria, un volo charter della compagnia ValueJet partito da Polokwane, in Sudafrica, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza dopo aver fatto scalo a Luanda, in Angola. Dopo aver fatto rifornimento e aver ripreso il volo, i piloti si sono accorti della presenza di una preoccupante crepa nel parabrezza dell’aereo, decidendo di fare immediatamente rientro in aeroporto dopo una ventina di minuti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

