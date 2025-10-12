L' omicidio di Paolo Taormina | a Palermo lutto cittadino sospese le iniziative al Teatro Massimo Stasera fiaccolata

«Palermo si è svegliata oggi con una ferita profonda. L’omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e colpito con un colpo di pistola alla testa, è un fatto di gravità assoluta che scuote le coscienze e chiama in causa ogni persona responsabile». Così il sindaco di Roberto Lagalla sottolineando che la città «non può essere ostaggio di chi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

omicidio paolo taormina palermoOmicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Scrive vanityfair.it

omicidio paolo taormina palermoPaolo Taormina ucciso a Palermo da un colpo di pistola alla tempia - I rilievi dei carabinieri nel locale O'scruscio, a Palermo teatro dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo di pistola alla tempia nella notte tra sabato ... Riporta ilmessaggero.it

