L' omicidio di Paolo Taormina | a Palermo lutto cittadino sospese le iniziative al Teatro Massimo Stasera fiaccolata

«Palermo si è svegliata oggi con una ferita profonda. L'omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e colpito con un colpo di pistola alla testa, è un fatto di gravità assoluta che scuote le coscienze e chiama in causa ogni persona responsabile». Così il sindaco di Roberto Lagalla sottolineando che la città «non può essere ostaggio di chi.

"Sempre con me cuore mio, mi manchi assai fratello mio, quanto desidero stare un po' con te". Così Paolo Taormina, la vittima dell'omicidio all'Olivella, sui social, ricordava nel gennaio 2024 la scomparsa di Simone Glorioso, giovane promessa del pugilato, m - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, confessa l'autore dell'omicidio di Paolo Taormina. 'Aveva importunato la mia ragazza, ho perso il controllo' #ANSA - X Vai su X

Omicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Scrive vanityfair.it

Paolo Taormina ucciso a Palermo da un colpo di pistola alla tempia - I rilievi dei carabinieri nel locale O'scruscio, a Palermo teatro dell'omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso da un colpo di pistola alla tempia nella notte tra sabato ... Riporta ilmessaggero.it