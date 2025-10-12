L' omicidio di Palermo alla ' Champagneria' zona di divertimento e violenza

La zona del centro di Palermo dov'è avvenuto l’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, che comprende una serie di piazzette e stradine tra via Maqueda e via Roma che s'intersecano tra loro, di fronte il teatro Massimo, è nota come 'Champagneria'. embedpost id="2113032" E’ un luogo di ritrovo serale di migliaia di giovani, nel week end, che sostano davanti alle decine di locali dove soprattutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'omicidio di Palermo alla 'Champagneria', zona di divertimento e violenza

In questa notizia si parla di: omicidio - palermo

Palermo, 34 anni dopo l’omicidio di Andrea Savoca: la scuola risponde alla mafia con la #MemoriAttiva2025

Palermo, una 14enne muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Palermo, ragazzina muore in ospedale: aveva i vestiti intrisi di benzina, al momento esclusa l'ipotesi di omicidio

Omicidio a Palermo, ucciso con un colpo di pistola alla fronte mentre cerca di fermare un pestaggio #palermo #omicidio #12ottobre - X Vai su X

Omicidio del piccolo Claudio Domino, gip di Palermo archivia l’indagine riaperta nel 2021 leggi --> https://www.teleone.it/2025/10/09/omicidio-del-piccolo-claudio-domino-gip-di-palermo-archivia-lindagine-riaperta-nel-2021 - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio di Palermo alla 'Champagneria', là dove la movida è violenta - La zona del centro di Palermo dov'è avvenuto l’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, che comprende una serie di piazzette e stradine tra via Maqueda e via ... Secondo msn.com

Palermo: omicidio nella movida, ucciso ventenne con colpo di pistola in fronte - Omicidio nella zona champagneria, nel cuore di Palermo e della movida palermitana, a 50 metri da Teatro Massimo. Si legge su msn.com