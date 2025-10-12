L' omicidio di Palermo alla ' Champagneria' là dove la movida è violenta

La zona del centro di Palermo dov'è avvenuto l’omicidio del ventunenne Paolo Taormina, che comprende una serie di piazzette e stradine tra via Maqueda e via Roma che s'intersecano tra loro, di fronte il teatro Massimo, è nota come 'Champagneria'. embedpost id="2113032" E’ un luogo di ritrovo serale di migliaia di giovani, nel week end, che sostano davanti alle decine di locali dove soprattutto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

