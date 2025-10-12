L’omicidio di Melania Rea diventa una serie tv targata Hbo
Ascoli, 12 ottobre 2025 – Dopo quello del presentatore tv Enzo Tortora, HBO punta su un altro dramma: l’ omicidio di Melania Rea. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la piattaforma americana avrebbe dato il via alla produzione di una miniserie in quattro episodi, dal titolo provvisorio ‘Melania’, dedicata al delitto che sconvolse l’Italia nell’aprile del 2011. A dirigere la serie sarà Stefano Mordini, autore già avvezzo a raccontare la realtà attraverso la cronaca, come dimostrò con ‘La scuola cattolica’, ispirato al delitto del Circeo. Nei ruoli principali Maria Esposito, protagonista di ‘Mare Fuori’, che interpreterà Melania Rea, mentre Daniele Rienzo vestirà i panni di Salvatore Parolisi, il marito e assassino condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: omicidio - melania
Trump con Melania alla cerimonia per 11 settembre: Rispondere con non violenza a omicidio Kirk – Il video
Dopo il caso Tortora, l’omicidio di Melania Rea. Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l'Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la piattaforma americana sarebbe pronta a - facebook.com Vai su Facebook
Melania Rea, l'omicidio diventa una serie tv Hbo: nel cast Maria Esposito e Daniele Rienzo (nei panni di Salvatore Parolisi). Cosa sapere - Dopo la serie tv sull'omicidio di Sara Scazzi e quella su Elisa Claps, un altro caso di cronaca italiano finirà al centro di un prodotto televisivo. Secondo msn.com
La storia di Melania Rea diventa una serie, Maria Esposito sarà la protagonista - Dopo il successo della serie Portobello diretta da Marco Bellocchio, HBO prepara il suo vero debutto produttivo in Italia ... Riporta internapoli.it