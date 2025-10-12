L’omicidio di Melania Rea diventa una serie tv targata Hbo

Ascoli, 12 ottobre 2025 – Dopo quello del presentatore tv Enzo Tortora, HBO punta su un altro dramma: l’ omicidio di Melania Rea. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la piattaforma americana avrebbe dato il via alla produzione di una miniserie in quattro episodi, dal titolo provvisorio ‘Melania’, dedicata al delitto che sconvolse l’Italia nell’aprile del 2011. A dirigere la serie sarà Stefano Mordini, autore già avvezzo a raccontare la realtà attraverso la cronaca, come dimostrò con ‘La scuola cattolica’, ispirato al delitto del Circeo. Nei ruoli principali Maria Esposito, protagonista di ‘Mare Fuori’, che interpreterà Melania Rea, mentre Daniele Rienzo vestirà i panni di Salvatore Parolisi, il marito e assassino condannato in via definitiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

