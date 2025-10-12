L' omicidio all' Olivella scatta il fermo per Gaetano Maranzano | il 28enne portato al Pagliarelli

È stato portato al Pagliarelli con l’accusa di omicidio il 28enne palermitano dello Zen, Gaetano Maranzano, accusato di avere sparato alla testa e ucciso il giovane di 21 anni Paolo Taormina intorno alle 3 di questa notte in via Spinuzza, all'Olivella, dove i genitori gestiscono il pub O Scrusciu. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Omicidio all’Olivella, fermato il presunto assassino di Paolo Taormina: in casa aveva una pistola - E’ stato fermato nel quartiere Uditore il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa questa notte all’Olivella, in via Spinuzza. Come scrive mondopalermo.it

L’omicidio all’Olivella, un’ora dopo il presunto assassino inneggia a Totò Riina in un video su TikTok - Subito dopo l’omicidio, avrebbe pubblicato su TikTok un video indossando collane con grandi ciondoli a forma di pistola. Come scrive mondopalermo.it

