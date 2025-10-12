L' omicidio all' Olivella scatta il fermo per Gaetano Maranzano | il 28enne portato al Pagliarelli
È stato portato al Pagliarelli con l’accusa di omicidio il 28enne palermitano dello Zen, Gaetano Maranzano, accusato di avere sparato alla testa e ucciso il giovane di 21 anni Paolo Taormina intorno alle 3 di questa notte in via Spinuzza, all'Olivella, dove i genitori gestiscono il pub O Scrusciu. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
