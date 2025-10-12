L' omicidio all' Olivella il sindaco Lagalla | Palermo ostaggio dei criminali non basta aumentare i controlli
“Palermo si è svegliata oggi con una ferita profonda. L’omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e colpito con un colpo di pistola alla testa, è un fatto di gravità assoluta che scuote le coscienze e chiama in causa ogni persona responsabile”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"
L'omicidio all'Olivella, è allarme sicurezza nei luoghi della movida: "Basta morti, Palermo è il far west"
Omicidio all'Olivella, fermato il presunto assassino di Paolo Taormina: in casa aveva una pistola
