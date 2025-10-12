L' omicidio all' Olivella il sindaco Lagalla | Palermo ostaggio dei criminali non basta aumentare i controlli

Palermotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palermo si è svegliata oggi con una ferita profonda. L’omicidio di Paolo Taormina, un ragazzo di 21 anni, intervenuto per tentare di sedare una rissa e colpito con un colpo di pistola alla testa, è un fatto di gravità assoluta che scuote le coscienze e chiama in causa ogni persona responsabile”. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicidio - olivella

L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"

L'omicidio all'Olivella, è allarme sicurezza nei luoghi della movida: "Basta morti, Palermo è il far west"

Omicidio all'Olivella, fermato il presunto assassino di Paolo Taormina: in casa aveva una pistola

Omicidio all’Olivella, fermato il presunto assassino di Paolo Taormina: in casa aveva una pistola - E’ stato fermato nel quartiere Uditore il presunto autore dell’omicidio di Paolo Taormina, il 21enne ucciso con un colpo di pistola alla testa questa notte all’Olivella, in via Spinuzza. Da mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Olivella Sindaco Lagalla