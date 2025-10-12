L' omicidio all' Olivella è caccia al killer di Paolo Taormina | Avete ucciso mio figlio come faccio a vivere ora?
È caccia al killer per l'ennesima notte da far west. Mentre tutto intorno alla zona dell'Olivella il silenzio è surreale, interrotto solo dal pianto di dolore di familiari e amici, gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione cosa sia accaduto nella notte in via Spinuzza, dove. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: omicidio - olivella
Audace, sicuro di sé, disinvolto. A chi gli chiedeva del suo gioiello, il vino venduto al prezzo più alto in Italia (1.400-1.600 euro a bottiglia), Emanuele Ragnedda, 41 anni, ora indagato e in stato di fermo per l'omicidio di Cinzia Pinna dopo le prime ammissioni ( Vai su Facebook