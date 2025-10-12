L' omicidio all' Olivella è allarme sicurezza nei luoghi della movida | Basta morti Palermo è il far west

Palermotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ennesima tragedia riapre il dibattito sulla sicurezza nei luoghi della movida e sul disagio giovanile. L'omicidio di Paolo Taormina, 21 anni, in via Spinuzza, ucciso a colpi d'arma da fuoco al culmine di una rissa, ha provocato un'ondata di indignazione e dolore che va ben oltre l'Olivella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

L'omicidio all'Olivella, è caccia al killer di Paolo Taormina: "Avete ucciso mio figlio, come faccio a vivere ora?"

