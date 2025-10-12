L' omicida di Paolo Taormina ha confessato | L' ho colpito perché ha importunato la mia compagna

Today.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha un nome l'assassino di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte a Palermo. A confessare l'omicidio del ragazzo sarebbe stati Gaetano Maranzano, 28 anni, originario del quartiere Zen di Palermo e con precedenti per rissa e droga. Davanti ai carabinieri del comando provinciale, il giovane ha. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: omicida - paolo

omicida paolo taormina haPaolo Taormina ucciso mentre lavorava per aver cercato di sedare una rissa, confessa il “rivale” Gaetano Maranzano - Il giovane ha ucciso Taormina nella tarda serata di sabato mentre quest’ultimo stava lavorando. Segnala fanpage.it

omicida paolo taormina haOmicidio a Palermo. Chi era Paolo Taormina il 21enne ucciso nel cuore della movida mentre cercava di fermare un pestaggio e le ultime svolte nel caso - Il 21enne è morto nella notte tra sabato e domenica nel cuore della movida dell’Olivella. Riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Omicida Paolo Taormina Ha