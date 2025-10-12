L' omicida di Paolo Taormina ha confessato | L' ho colpito perché ha importunato la mia compagna

Ha un nome l'assassino di Paolo Taormina, il 21enne ucciso nella notte a Palermo. A confessare l'omicidio del ragazzo sarebbe stati Gaetano Maranzano, 28 anni, originario del quartiere Zen di Palermo e con precedenti per rissa e droga. Davanti ai carabinieri del comando provinciale, il giovane ha. 🔗 Leggi su Today.it

