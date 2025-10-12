Lomello salta il bancomat ma i ladri scappano senza bottino
Lomello (Pavia), 12 ottobre 2025 - Erano circa le 4 di oggi quando un forte boato ha svegliato molti residenti nella zona di piazza Repubblica a Lomello. Ignoti malviventi hanno fatto letteralmente saltare lo sportello automatico della Bpm (ex Banca popolare di Novara). La tecnica Un colpo esplosivo, come molti ne vengono messi a segno ai danni di banche e Poste, ma non con la più efficace tecnica “della marmotta”, ovvero con dell'esplosivo introdotto nelle fessure degli sportelli automatici per sventrarli dall'interno. In questo caso i ladri avrebbero infatti usato per la deflagrazione del gas, una modalità che era più diffusa in passato ma poi accantonata sia per la pericolosità, con il gas che è difficilmente controllabile, e anche per la minore efficacia, con i botti che non sempre riescono nell'intento di proiettare all'esterno la cassa con i soldi in contanti che sono l'obiettivo dei malviventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lomello - salta
Lomello, salta il bancomat ma i ladri scappano senza bottino. Non basta la tecnica “della marmotta”
Messaggio alla comunità Simone Gamba, impossibilitato a farlo personalmente, mi prega di rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la comunità di Lomello per l' affetto e la partecipazione dimostrate verso l' amata Gemma. Ribadisco che noi tutti siamo vicini - facebook.com Vai su Facebook
Lomello, salta il bancomat ma i ladri scappano senza bottino. Non basta la tecnica “della marmotta” - Danni alla parte esterna dello sportello automatico Bpm in piazza Repubblica, ma la cassa coi soldi ha resistito. Scrive msn.com
Monza, bancomat fatto saltare in via Rota: ladri in fuga con il bottino - Gli abitanti di via Rota a Monza sono stati svegliati da un forte boato oggi intorno alle 4 quando il bancomat dello sportello della Bper banca è stato fatto saltare. Segnala msn.com