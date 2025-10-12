Lomello salta il bancomat ma i ladri scappano senza bottino Non basta la tecnica della marmotta

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lomello (Pavia), 12 ottobre 2025 - Erano circa le 4 di oggi quando un forte boato ha svegliato molti residenti nella zona di piazza Repubblica a Lomello. Ignoti malviventi hanno fatto letteralmente saltare lo sportello automatico della Bpm (ex Banca popolare di Novara). La tecnica Un colpo esplosivo, come molti ne vengono messi a segno ai danni di banche e Poste, ma non con la più efficace tecnica “della marmotta”, ovvero con dell'esplosivo introdotto nelle fessure degli sportelli automatici per sventrarli dall'interno. In questo caso i ladri avrebbero infatti usato per la deflagrazione del gas, una modalità che era più diffusa in passato ma poi accantonata sia per la pericolosità, con il gas che è difficilmente controllabile, e anche per la minore efficacia, con i botti che non sempre riescono nell'intento di proiettare all'esterno la cassa con i soldi in contanti che sono l'obiettivo dei malviventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

