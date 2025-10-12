Lombardia incendio al Monastero di Bernaga

Un incendio ha colpito il Monastero di Bernaga a La Valletta Brianza, danneggiando gravemente l’edificio e opere d’arte. Nessuna suora è rimasta ferita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Lombardia, incendio al Monastero di Bernaga

In questa notizia si parla di: lombardia - incendio

L’incendio che in mattinata ha svegliato Cornaredo #Milano #11ottobre2025 ? Direzione regionale Vigili del fuoco Lombardia - X Vai su X

L’incendio che in mattinata ha svegliato Cornaredo ? Direzione Regionale Vigili del fuoco Lombardia Vai su Facebook

A. Fontana, Monastero della Bernaga era luogo storico - L'incendio che ha devastato ieri il Monastero della Bernaga, nel Lecchese, ha "distrutto un luogo storico del nostro territorio, le cui radici affondano nel Medioevo, ferendo la memoria e l'identità d ... Si legge su ansa.it

Un incendio distrugge il monastero della Bernaga a Lecco: evacuate tutte le monache di clausura - Il convento del Seicento a Perego (Lecco) è andato completamente distrutto dalle fiamme, forse scaturite da un cortocircuito partito da una delle stanze ... Segnala fanpage.it