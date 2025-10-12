L' Olp incontra Blair | Lavoriamo perché il piano di Trump sia un successo
Il vicepresidente palestinese Hussein al-Sheikh ha incontrato ad Amman l'ex primo ministro britannico Tony Blair per discutere del "giorno dopo" la guerra nella Striscia di Gaza, alla vigilia del vertice che si terrà a Sharm el-Sheikh per firmare il piano di pace. "Oggi ho incontrato Tony Blair per discutere del "giorno dopo" la guerra e degli sforzi per far sì che le iniziative del presidente degli Stati Uniti Donald Trump siano un successo”, ha annunciato Al-Sheikh. Il vicepresidente del Comitato esecutivo dell'Olp, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, ha confermato in un messaggio pubblicato su X la disponibilità a collaborare con entrambi i leader e con gli altri soggetti coinvolti nei negoziati “per consolidare il cessate il fuoco, l'invio di aiuti umanitari e il rilascio di ostaggi e prigionieri, per poi avviare la ricostruzione”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
