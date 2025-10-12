L' Olanda travolge la Finlandia pass vicino Favola Far Oer | terza vittoria di fila e chance playoff
La squadra delle isole nordiche batte anche la Repubblica Ceca. Festa Scozia con Adams e McTominay: Bielorussia ko. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: olanda - travolge
Volley, l’Italia travolge l’Olanda e infila la decima vittoria in Nations League: ora la Final Eight
La Spagna travolge la Turchia, la Germania rialza la testa, l’Olanda suda in Lituania nelle qualificazioni ai Mondiali
Adzic e Vucinic, addio Mondiale: Far Oer batte Montenegro 4-0! Olanda show, Koop resta in panchina - facebook.com Vai su Facebook
L'Olanda travolge la Finlandia, pass vicino. Favola Far Oer: terza vittoria di fila e chance playoff - La squadra delle isole nordiche batte anche la Repubblica Ceca. Come scrive gazzetta.it
Qual. Mondiali, Olanda travolgente: 4-0 alla Finlandia dei rosanero Joronen e Pohjanpalo - Una serata da dimenticare per la Finlandia, che a Amsterdam è stata travolta 4- Segnala mondopalermo.it