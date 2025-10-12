Logistica sostenibile torna il Ferrobonus | aperte le domande per gli incentivi
Torna il Ferrobonus, il programma che sostiene il trasporto intermodale delle merci su ferrovia e promuove una logistica più sostenibile. Il Mit fa sapere che sono aperte le domande per accedere agli incentivi relativi all’annualità 2025-2026, destinati a imprese e operatori del trasporto intermodale che scelgono una logistica più sostenibile ed efficiente. Gli operatori multimodali (MTO) dovranno trasferire almeno il 50% dell’incentivo ai clienti finali, per garantire benefici lungo tutta la catena logistica. Il bando completo e la modulistica sono disponibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
