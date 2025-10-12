L’odio per Israele è il termometro del declino occidentale

C'è un libro che va letto oggi, proprio oggi a pochi giorni dall'anniversario del 7 ottobre, quando la parola «Israele» scatena urla, striscioni, indignazioni prefabbricate e un moralismo a senso unico. Si chiama Maledetto Israele! di Niram Ferretti. E no, non è un pamphlet ideologico: è un atto di disobbedienza intellettuale. Fresco di stampa, con una preziosa introduzione di Giuliano Ferrara. Ferretti scava nel cuore del nuovo conformismo occidentale, quello che ha sostituito il vecchio antisemitismo con una forma più raffinata: l'odio legittimato contro lo Stato ebraico. Non servono più le svastiche, bastano i talk show, i titoli dei giornali, i cortei con la kefiah. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

