La Locanda Centimetro Zero premiata a Rimini con il ’Gist Travel Food Award’ 2025, nell’ambito del TTG Travel Experience, la manifestazione fieristica italiana. Il ristorante sociale di Pagliare del Tronto si è aggiudicato il ‘premio speciale’ riconosciuto a enti territoriali che per passione, senso etico, qualità intellettuali e conoscenze tecniche abbiano realizzato un’attività meritoria nell’ambito del turismo enogastronomico. Il premio speciale, istituito dal Gist (Gruppo Italiano Stampa Turistica) è stato consegnato a Roberta D’Emidio e Emidio Mandozzi presenti a Rimini insieme a Martina e Francesca, due ragazze che lavorano alla Locanda Centimetro Zero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Locanda Centimetro Zero. Premio speciale a Rimini