Lo stupro poi il blitz della folla | così i passanti hanno bloccato lo straniero
Articolo in aggiornamento Hanno immobilizzato l' aggressore, tenendolo fermo per le mani, in attesa della polizia. È così che a Napoli un gruppo di passanti è riuscito a far arrestare un marocchino di 29 anni accusato di aver stuprato una donna. L'uomo, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato condotto in carcere. La vittima è stata soccorsa con un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Cardarelli per gli accertamenti medici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
