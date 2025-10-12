Lo striscione di 15 metri apparso nella notte sul Castello

Bresciatoday.it | 12 ott 2025

Ha fatto la sua comparsa tra il 10 e l'11 ottobre e subito ha fatto il giro del web. Un imponente striscione lungo circa 15 metri è stato esposto lungo la Torre Coltrina del Castello di Brescia. Impressa sopra, una sola inequivocabile parola: “Remigrazione”.L'azione, puntualmente rivendicata dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

