Lo sfogo dei figli di Pierina Accuse di razzismo alla procura e odio religioso sui social network | Basta fango su noi e sulle indagini
e Francesco Zuppiroli Dalle teorie complottistiche per cui "l’indagine sull’ omicidio di Pierina Paganelli non toccherebbe alcune persone poiché parenti dei magistrati. Oppure che i testimoni di Geova si proteggono tra di loro", alle "accuse di razzismo verso la procura di Rimini, l’istigazione all’odio religioso e falsità che insinuano parentele". Con l’avvio del processo nei confronti di Louis Dassilva, unico imputato per l’accusa di omicidio volontario di Pierina Paganelli, l’anziana assassinata in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023, si è divaricata ancora di più la spaccatura che sul Web divide i ’partiti’ di colpevolisti ed innocentisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
