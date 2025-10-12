Lo sceriffo De Luca arresta il centrosinistra

Il governatore della Campania cannoneggia la coalizione: «Alcuni dei nostri si presentano come corpi estranei all’Italia, un misto di presunzione, supponenza e doppiezza». Toscana alle urne: Giani favorito, ma anche lì sono scintille con il M5s. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Lo sceriffo De Luca arresta il centrosinistra

