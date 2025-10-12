Lo sapete che la scabbia scava cunicoli sotto la pelle? Ecco perché i casi sono triplicati dopo il lockdown

La scabbia non è più una malattia relegata ai Paesi in via di sviluppo o un ricordo del passato. Negli ultimi anni si è assistito a un 'impennata preoccupante dei casi in tutta Europa, Italia compresa, tanto da far tornare l'attenzione su un'infestazione che molti consideravano ormai rara. Ma cosa sta succedendo davvero e perché proprio ora? La scabbia è un'infestazione cutanea causata da un minuscolo parassita chiamato Sarcoptes scabiei, un acaro che letteralmente scava gallerie sotto la superficie della pelle per deporre le uova. Fino a poco tempo fa i casi erano limitati e il contagio avveniva spesso attraverso rapporti sessuali, sebbene non si tratti di una malattia sessualmente trasmessa in senso stretto.

