Lo chiama Merckx e Pogacar si emoziona | Mi mancano due classiche la prossima stagione

Il fenomeno sloveno dopo il suo quinto Lombardia riceve la telefonata del Cannibale: "Sono nella miglior forma della carriera, ma ogni anno mi sorprendo. Nell'ultima salita avevo la pelle d'oca.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo chiama Merckx, e Pogacar si emoziona: "Mi mancano due classiche, la prossima stagione..."

