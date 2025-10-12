Livorno minaccia di gettarsi nel vuoto dal ponte di Calignaia | salvata da due carabinieri

Le hanno teso la mano, rassicurata e aiutata in tutti i modi possibili per cercare di convincerla a non buttarsi da Calignaia. E alla fine l'intervento dei carabinieri del Norm di Livorno, insieme ai colleghi della stazione di Ardenza, è risultato decisivo visto che la donna è tornata sulla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

