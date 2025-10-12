Livorno minaccia di gettarsi nel vuoto dal ponte di Calignaia | salvata da due carabinieri
Le hanno teso la mano, rassicurata e aiutata in tutti i modi possibili per cercare di convincerla a non buttarsi da Calignaia. E alla fine l'intervento dei carabinieri del Norm di Livorno, insieme ai colleghi della stazione di Ardenza, è risultato decisivo visto che la donna è tornata sulla. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: livorno - minaccia
Siete a #Castiglioncello (Livorno) stasera? Siete tutti graditi per parlare con #UnioneScienziatiPerIlDisarmo (#USPID) della minaccia esistenziale senza eguali delle #ArmiNucleari che abbiamo anche in casa. Con noi anche la grande attrice #LauraMorante - X Vai su X
Livorno: la Zim Virginia è appena entrata in porto. Non un chiodo per Israele: in banchina un carico sospetto. Pronti allo sciopero generale in caso di attacco alla #globalsumudflotilla Mentre la Flotilla si avvicina a #Gaza sotto costante minaccia dell'esercito isr - facebook.com Vai su Facebook
Minaccia di gettarsi, donna salvata dai Carabinieri - LIVORNO: L'allarme è scattato sul numero di emergenza del 112 grazie ad alcuni passanti: i militari, intervenuti al ponte di Calignaia, l'hanno messa al riparo ... Secondo toscanamedianews.it