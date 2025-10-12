Livorno in crisi Doga | I giocatori devono avere un atteggiamento diverso Formisano? Ne parleremo in società siamo tutti in discussione

12 ott 2025

Ancora una sconfitta. Il Livorno, a Pineto, ha incassato il sesto ko in nove gare di campionato facendosi travolgere per 3-0 dagli abruzzesi, che hanno avuto vita fin troppo facile per avere la meglio sugli amaranto. Una debacle che mette in bilico la panchina di Alessandro Formisano, il cui. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: livorno - crisi

