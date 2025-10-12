LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6 6-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | clamoroso break del monegasco Si riapre la finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6, 6-3! Un set pari, come da facile previsione ma che poi si è rivelata più ostica del previsto, il derby tra cugini si deciderà nel set decisivo! 40-15 Arriva ma mette in rete il dritto in recupero e in corsa Rinderknech. Due palle set! 30-15 Sbaglia di rovescio Vacherot. 30-0 Risposta di dritto due metri out sulla seconda. 15-0 PASSA col dritto Vacherot! Meno tre! 5-3 CLAMOROSOOOOOO VINCENTE LUNGORIGA DI ROVESCIO DI VALENTIN! VACHEROT!!!! BREEEEEAK Seconda palla di servizio, la segue? 40-A In rete il rovescio difensivo del transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it
