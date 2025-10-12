LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6 6-3 4-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il francese ancora vivo per miracolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente. 15-0 Prima vincente. 4-3 Stavolta facilmente Rinderknech. 40-0 Ace (11°). 30-0 Servizio vincente. 15-0 Ace anche di Rinderknech, sono 10! 4-2 ACE! Ancora a zero, non ha perso un quindici nel set decisivo Vacherot. 40-0 Altro servizio a segno. 30-0 Servizio vincente Vacherot! 15-0 Non risponde sulla seconda il francese. Medical timeout Rinderknech. 3-2 Con il rovescio lungoriga e lo smash resta vivo Rinderknech. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Ace. Non muore mai Rinderknech. 40-A Che errore di volo del francese! Altro match point sostanziale! 40-40 Clamorosa palla corta malissimamente eseguita dal Francese. 🔗 Leggi su Oasport.it

