LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6 5-3 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | clamoroso break del monegasco Si riapre la finale!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Risposta di dritto due metri out sulla seconda. 15-0 PASSA col dritto Vacherot! Meno tre! 5-3 CLAMOROSOOOOOO VINCENTE LUNGORIGA DI ROVESCIO DI VALENTIN! VACHEROT!!!! BREEEEEAK Seconda palla di servizio, la segue? 40-A In rete il rovescio difensivo del transalpino. Secondo set point sostanziale Vacherot. Altro servizio vincente? 40-40 Gran risposta di dritto sulla seconda. Il game prosegue. Ricordiamo che ieri Rinderknech ha annullato 7 chance di break a Medvedev nel set decisivo. A-40 Che mazzata su Vacherot. Arriva anche lo slice e il dritto di là. 🔗 Leggi su Oasport.it
Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech
I cugini Rinderknech e Vacherot in semifinale a Shanghai: “Il gruppo Whatsapp di famiglia esplode”
ATP Shanghai 2025, Djokovic e Medvedev a caccia della finale. Vacherot e Rinderknech vogliono sognare ancora
Due cugini pronti a scendere in campo per giocarsi la finale di un Masters 1000. A Shanghai sta per iniziare la finale più assurda degli ultimi anni... Valentin Vacherot Arthur Rinderknech Chi conquisterà il titolo? - X Vai su X
Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si affronteranno nella loro prima finale in un Masters 1000, coronando un sogno nato insieme da bambini. Senza ombra di dubbio una delle storie più impreve - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Vacherot-Rinderknech, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incredibile finale tra cugini! Principato di Monaco contro Francia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica finale del Masters 1000 di Shanghai che ... Riporta oasport.it
LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: altro miracolo del monegasco, il sogno continua! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E quindi, non resta che capire chi sfiderà il monegasco in finale a Shanghai, se Medvedev o Rinderknech. Si legge su oasport.it