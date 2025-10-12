LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6 3-2 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | serve prima il monegasco nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio vincente Vacherot. 15-15 ACE! 0-15 Errore gratuito di rovescio dopo il servizio. 3-3 Resiste senza concedere chance di break, e senza andarci vicino, il francese. 40-30 Risposta vincente a dimezzare il disavanzo. 40-15 Anche fortunatissimo Rinderknech, prende la riga con il contro balzo difensivo. Poi lungoriga vincente. 30-15 Slice e tocco vincente. 15-15 Primo gratuito, del set, 3° del match (di dritto) del francese. 15-0 Servizio e comoda chiusura Rinderknech. 3-2 A quindici Vacherot. 40-15 Gratuito Vacherot. 40-0 Altra prima, altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech
I cugini Rinderknech e Vacherot in semifinale a Shanghai: “Il gruppo Whatsapp di famiglia esplode”
ATP Shanghai 2025, Djokovic e Medvedev a caccia della finale. Vacherot e Rinderknech vogliono sognare ancora
LIVE Vacherot-Rinderknech, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incredibile finale tra cugini! Principato di Monaco contro Francia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica finale del Masters 1000 di Shanghai che ... oasport.it scrive
LIVE Djokovic-Vacherot 3-6, 4-6, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: altro miracolo del monegasco, il sogno continua! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E quindi, non resta che capire chi sfiderà il monegasco in finale a Shanghai, se Medvedev o Rinderknech. Da oasport.it