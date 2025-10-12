CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio vincente Vacherot. 15-15 ACE! 0-15 Errore gratuito di rovescio dopo il servizio. 3-3 Resiste senza concedere chance di break, e senza andarci vicino, il francese. 40-30 Risposta vincente a dimezzare il disavanzo. 40-15 Anche fortunatissimo Rinderknech, prende la riga con il contro balzo difensivo. Poi lungoriga vincente. 30-15 Slice e tocco vincente. 15-15 Primo gratuito, del set, 3° del match (di dritto) del francese. 15-0 Servizio e comoda chiusura Rinderknech. 3-2 A quindici Vacherot. 40-15 Gratuito Vacherot. 40-0 Altra prima, altro punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6, 3-2, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: serve prima il monegasco nel 2° set