LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | serve prima il monegasco nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente Rinderknech. 1-0 Servizio vincente! 40-30 Sotterra il dritto difensivo Rinderknech. 30-30 Gratuito di dritto. A due punti dal possibile break della staffa Rinderknech. 30-15 Risposta vincente. 30-0 Un’altra. 15-0 Prima vincente. Rinderknech-Vacherot 6-4! Con l’ace. Primo set in 40? al francese. Ben 19 vittorie e 1 sconfitta quando vince il primo set, insomma: ci sentiamo di dire che è veramente ad un passo da uno strabiliante titolo. 40-0 Non risponde di dritto Vacherot, ci siamo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Attacca e chiude di volo Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vacherot - rinderknech
Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech
I cugini Rinderknech e Vacherot in semifinale a Shanghai: “Il gruppo Whatsapp di famiglia esplode”
ATP Shanghai 2025, Djokovic e Medvedev a caccia della finale. Vacherot e Rinderknech vogliono sognare ancora
Due cugini pronti a scendere in campo per giocarsi la finale di un Masters 1000. A Shanghai sta per iniziare la finale più assurda degli ultimi anni... Valentin Vacherot Arthur Rinderknech Chi conquisterà il titolo? - X Vai su X
Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech si affronteranno nella loro prima finale in un Masters 1000, coronando un sogno nato insieme da bambini. Senza ombra di dubbio una delle storie più impreve - facebook.com Vai su Facebook
Rinderknech-Vacherot diretta Atp Shanghai: segui la finale tra cugini. Tennis oggi live - L'ultimo atto del Masters 1000 cinese è un affare di famiglia: il francese sfida il monegasco. Da corrieredellosport.it
LIVE Vacherot-Rinderknech, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incredibile finale tra cugini! Principato di Monaco contro Francia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica finale del Masters 1000 di Shanghai che ... Lo riporta oasport.it