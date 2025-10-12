LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6 1-0 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | serve prima il monegasco nel 2° set

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio vincente Rinderknech. 1-0 Servizio vincente! 40-30 Sotterra il dritto difensivo Rinderknech. 30-30 Gratuito di dritto. A due punti dal possibile break della staffa Rinderknech. 30-15 Risposta vincente. 30-0 Un’altra. 15-0 Prima vincente. Rinderknech-Vacherot 6-4! Con l’ace. Primo set in 40? al francese. Ben 19 vittorie e 1 sconfitta quando vince il primo set, insomma: ci sentiamo di dire che è veramente ad un passo da uno strabiliante titolo. 40-0 Non risponde di dritto Vacherot, ci siamo. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Attacca e chiude di volo Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it

live vacherot rinderknech 4 6 1 0 atp shanghai 2025 in diretta serve prima il monegasco nel 2176 set

© Oasport.it - LIVE Vacherot-Rinderknech 4-6, 1-0, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: serve prima il monegasco nel 2° set

In questa notizia si parla di: vacherot - rinderknech

Shanghai, cugini vincenti: prima volta ai quarti per Vacherot e Rinderknech

I cugini Rinderknech e Vacherot in semifinale a Shanghai: “Il gruppo Whatsapp di famiglia esplode”

ATP Shanghai 2025, Djokovic e Medvedev a caccia della finale. Vacherot e Rinderknech vogliono sognare ancora

live vacherot rinderknech 4Rinderknech-Vacherot diretta Atp Shanghai: segui la finale tra cugini. Tennis oggi live - L'ultimo atto del Masters 1000 cinese è un affare di famiglia: il francese sfida il monegasco. Da corrieredellosport.it

live vacherot rinderknech 4LIVE Vacherot-Rinderknech, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: incredibile finale tra cugini! Principato di Monaco contro Francia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della storica finale del Masters 1000 di Shanghai che ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Vacherot Rinderknech 4