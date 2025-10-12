LIVE Vacherot-Rinderknech 1-1 ATP Shanghai 2025 in DIRETTA | il monegasco vuole entrare nella leggenda del tennis
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Clamoroso gratuito a Rinderknech per terra. Prime chance del match. 15-30 Primo cedimento di Vacherot, gratuito di dritto dopo la prima. 15-15 Primo scambio del match, stecca di dritto il monegasco. 15-0 Servizio vincente centrale. 1-1 Ace (2°). 40-15 Servizio dritto e volèe. 30-15 Arriva e recupera in modo vincente Vacherot sulla seconda smorzata di Rinderknech. 30-0 Ace. 15-0 Splendida volèe di rovescio a chiudere di Rinderknech. 1-0 A zero il monegasco. Ovviamente diverrà il più forte della storia proveniente dal piccolissimo stato sopra la Liguria! 40-0 Altra risposta out di Rinderknech. 🔗 Leggi su Oasport.it
