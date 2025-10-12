LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Rossetti vuole la finale nello skeet niente rimonta per Bacosi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.16. Arriva purtroppo l’errore per Diana Bacosi che di fatto è fuori dalla finale 9.12: 66 per Bacosi ma sopra Laon e Katzouraki non sbagliano e restano davanti 9.11: 33 per Bacosi nell’ultima serie di piattelli 9.10: Chiara Di Marziantonio chiude con un buon 2425 che la posizione al momento al 20mo posto con 115125. Risalite ben 10 posizioni dall’azzurra ma la situazione è tutt’altro che definitiva 9.08: Al momento sono tre le tiratrici irraggiungibili in classifica per Diana Bacosi. Con 2425 Jiang, Nikolau e Rodriguez raggiungono 120125 e Bacosi partirà da 94. 🔗 Leggi su Oasport.it
tiro - volo
