LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Rossetti vuole la finale nello skeet Bacosi fuori per un piattello
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00: Iniziata la qualificazione della gara maschile. Chi vuole la finale non può sbagliare. L’errore finora è del polacco Baksalary. Non ci sono al momento italiani in pedana 9.55: Questa la classifica finale della gara a squadre: 1 United States of America (USA) – 358 Samantha Simonton 122 Kimberly Rhode 119 Dania Jo Vizzi 117 2 Cyprus (CYP) – 349 Konstantia Nikolaou 120 Anastasia Eleftheriou 116 Panagiota Andreou 113 3 Slovakia (SVK) – 348 Vanesa Hockova 119 Danka Hrebekova 118 Monika Stibrava 111 4 Italy (ITA) – 346 Diana Bacosi 118 Chiara Di Marziantonio 115 Simona Scocchetti 113 5 Czechia (CZE) – 344 Hana Adamkova 116 Anna Sindelarova 114 Barbora Sumova 114 6 People’s Republic of China (CHN) – 342 Yiting Jiang 120 Jinmei Gao 114 Yingying Wu 108 7 Great Britain (GBR) – 340 Madeleine Zarina Russell 118 Phoebe Bodley-Scott 112 Emily Jane Hibbs 110 8 India (IND) – 336 Raiza Dhillon 116 Parinaaz Dhaliwal 110 Ganemat Sekhon 110 9. 🔗 Leggi su Oasport.it
