LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | gli azzurri inseguono una complessa finale nello skeet

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025, specialità skeet ad Atene in Grecia. LSi chiude oggi la prima sessione di gare che riguarda lo skeet individuale della rassegna iridata. In palio i titoli iridati nelle c inque specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di skeet e trap e quella a coppie miste del trap, che  sostituirà lo skeet misto, in programma invece a Parigi 2024. Da mercoledì 15 a venerdì 17 ottobre si disputeranno le qualificazioni del trap individuale, con le  finali in programma sempre venerdì 17, infine  sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste. 🔗 Leggi su Oasport.it

