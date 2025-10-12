LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu vince la Superpole Race tra poco gara-2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.37 Estremamente complicato per Bulega battere il fenomeno turco. 14.32 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla diretta di Superbike GP Estoril gara-2. 12.22 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per la seconda manche. Grazie e buon proseguimento di giornata. 12.20 A questo punto tutto sarà rimesso in palio alle ore 15.00 con una Gara-2 che potrebbe davvero essere decisiva per l’intero campionato. Bulega deve vincere! 12.19 Con questo risultato Razgatlioglu si porta a +44 in classifica generale su Bulega che è ormai spalle al muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
