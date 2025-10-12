LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu fa sua la superpole race Bulega ora rincorre a -44 Alle 15.00 Gara-2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15.00 per la seconda manche. Grazie e buon proseguimento di giornata. 12.20 A questo punto tutto sarà rimesso in palio alle ore 15.00 con una Gara-2 che potrebbe davvero essere decisiva per l’intero campionato. Bulega deve vincere! 12.19 Con questo risultato Razgatlioglu si porta a +44 in classifica generale su Bulega che è ormai spalle al muro. Ricordiamo che se il turco chiudesse con un +62 il weekend sarebbe già campione. TRAGUARDO – Razgatlioglu vince con 545 millesimi su Bulega e 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: alle 12.00 la superpole race, Bulega all’attacco di Razgatlioglu - - X Vai su X
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: segui con noi la Superpole - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: alle 12.00 la superpole race, Bulega all’attacco di Razgatlioglu - Tra 20 minuti esatti prenderà il via l'attesissima superpole race del GP ... Come scrive oasport.it
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: vince Razgatlioglu, secondo Bulega in gara-1 - 54 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la Superpole Race e gara- Scrive oasport.it