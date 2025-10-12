LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Razgatlioglu al comando della superpole race ma Bulega è in scia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 giri: Razgatlioglu in vetta con 312 millesimi su Bulega che perde qualche metro, poi Bautista, Rea e Locatelli. -9 giri: battaglia tra i due rivali! Bulega attacca di nuovo e passa Razgatlioglu che risponde subito e torna in vetta! -9 giri: Bulega apre il giro con Razgatlioglu in scia! Il turco attacca e lo passa in curva 1! -10 giri: Razgatlioglu passa Bautista e si mette alla caccia di Bulega. Rea quarto passa Locatelli. PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Bautista ma Bulega lo passa e sale al comando, terzo Razgatlioglu! 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

