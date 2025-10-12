LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | parte gara-2!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -21 Partenza anticipata per Iannone. PARTE GARA-2! 14.56 Tutto pronto per il giro di ricognizione. 14.52 Bulega dovrà inventarsi qualcosa per non vedere completata la tripletta di Razgatlioglu. 14.47 La battaglia riguarda anche per il terzo posto in campionato, con Petrucci out, Locatelli punta dritto al terzo posto. 14.42 Il podio della Superpole Race ricalca perfettamente quello di ieri, Razgatlioglu, Bulega e Bautista. 14.37 Estremamente complicato per Bulega battere il fenomeno turco. 14.32 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla diretta di Superbike GP Estoril gara-2. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
