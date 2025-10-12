LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Bulega vince gara-2 successo della Ducati nella classifica per team!

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Vittoria anche per Ducati per quanto riguarda i team, Bulega oggi vince una gara di forza. Razgatlioglu con vari problemi al posteriore si accontenta della seconda posizione. Solito terzo Bautista, ottimi Locatelli quinto e Bassani ottavo. Iannone rimonta fino al dodicesimo posto dopo il doppio long lap penalty per partenza anticipata. 15.35 Ecco l’0rdine di arrivo di gara-2: 1 Nicolo BULEGA 11 Ducati Panigale V4R 21 LEAD LEAD 1’37.634 1’35.406 317 2 Toprak RAZGATLIOGLU 1 BMW M1000RR 21 +4.868 +4.868 1’37.799 1’35.524 326 3 Alvaro BAUTISTA 19 Ducati Panigale V4R 21 +15. 🔗 Leggi su Oasport.it

live superbike gp estoril 2025 in diretta bulega vince gara 2 successo della ducati nella classifica per team

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Bulega vince gara-2, successo della Ducati nella classifica per team!

In questa notizia si parla di: superbike - estoril

Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori

Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming

Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW

live superbike gp estorilLIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince la Superpole Race, tra poco gara-2 - 32 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla diretta di Superbike GP Estoril gara- Lo riporta oasport.it

live superbike gp estorilLIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: vince Razgatlioglu, secondo Bulega in gara-1 - 54 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la Superpole Race e gara- Secondo oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Superbike Gp Estoril