LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Bulega vince gara-2 successo della Ducati nella classifica per team!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Vittoria anche per Ducati per quanto riguarda i team, Bulega oggi vince una gara di forza. Razgatlioglu con vari problemi al posteriore si accontenta della seconda posizione. Solito terzo Bautista, ottimi Locatelli quinto e Bassani ottavo. Iannone rimonta fino al dodicesimo posto dopo il doppio long lap penalty per partenza anticipata. 15.35 Ecco l’0rdine di arrivo di gara-2: 1 Nicolo BULEGA 11 Ducati Panigale V4R 21 LEAD LEAD 1’37.634 1’35.406 317 2 Toprak RAZGATLIOGLU 1 BMW M1000RR 21 +4.868 +4.868 1’37.799 1’35.524 326 3 Alvaro BAUTISTA 19 Ducati Panigale V4R 21 +15. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
Toprak scatta dalla pole nella gara in cui ha la prima opportunità di chiudere la lotta per il Mondiale, estendendo di altri 18 punti il margine su Bulega, 2° in griglia. Completa la prima fila… https://gpone.com/it/2025/10/12/sbk/live-gara-2-superbike-estoril-la-dir - X Vai su X
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: segui con noi la Superpole - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu vince la Superpole Race, tra poco gara-2 - 32 Buon pomeriggio e ben ritrovati alla diretta di Superbike GP Estoril gara- Lo riporta oasport.it
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: vince Razgatlioglu, secondo Bulega in gara-1 - 54 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la Superpole Race e gara- Secondo oasport.it