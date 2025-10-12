LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Bulega in testa segue Razgatlioglu
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8 Rea crolla in ottava posizione, ottimo Vierge sesto. -9 Lecuona prossimo compagno di Bulega, si trova in undicesima posizione, non ancora al meglio il pilota spagnolo. -10 Lowes si porta a 3 decimi da Bautista. -11 Per capire il ritmo forsennato di Bulega, basta vedere che Bautista si trova a 7.3 secondi da Razgatlioglu, girando in 1.36.413. -12 BULEGA aumenta a 1.8 il distacco, giro veloce 1.35.406. -13 Bulega scatenato, porta il distacco a 1.5 su Razgatlioglu. -14 Iannone dopo i long lap penalty si trova in diciassettesima posizione. -15 Out Rinaldi e Lopes caduti. 🔗 Leggi su Oasport.it
