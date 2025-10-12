LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | Bulega in testa partenza anticipata per Iannone
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 Iannone dopo i long lap penalty si trova in diciassettesima posizione. -15 Out Rinaldi e Lopes caduti. -16 Tra Bulega e Razgatlioglu ci sono 1.1 secondi. -17 Doppio long lap penalty per Iannone, partenza anticipata. -18 RAZGATLIOGLU SCATENATOO sorpassati Iannone e Locatelli. -19 Razgatlioglu ne approfitta sorpassando Bautista. -20 IANNONE SU BAUTISTA, ma serve rivedere la partenza. -21 Bulega in testa, Locatelli secondo e Bautista terzo, Iannone quarto con Razgatlioglu quinto (partito male). -21 Partenza anticipata per Iannone. PARTE GARA-2! 14.56 Tutto pronto per il giro di ricognizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
