LIVE Superbike GP Estoril 2025 in DIRETTA | alle 12.00 la superpole race Bulega all’attacco di Razgatlioglu
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.49 ORDINE DI ARRIVO GARA-1 GP ESTORIL SBK 2025 1 1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 20 1’35.696 319,5 1’34.203 322,4 2 2 11 N. BULEGA ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 1.948 1.948 1’35.704 318,6 1’34.549 318,6 3 3 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 14.729 12.781 1’36.566 321,4 1’35.163 326,3 4 8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha YZF R1 20 16.563 1.834 1’36.675 321,4 1’35.332 319,5 5 4 22 A. LOWES GBR bimota by Kawasaki Racing Team bimota KB998 Rimini 20 17. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: superbike - estoril
Superbike Estoril Paddock Experience: nel cuore del mondiale con Gazzetta Motori
Superbike, GP Estoril 2025: orari, programma, tv, streaming
Superbike all’Estoril, GTWC e Lamborghini Super Trofeo a Barcellona: weekend di motori su Sky e NOW
Penultimo appuntamento stagionale per le derivate di serie: occhio alla programmazione televisiva del weekend complice il fuso orario con il Portogallo https://gpone.com/it/2025/10/12/sbk/superbike-estoril-gli-orari-in-tv-su-sky-tv8-e-now.html?utm_source=dl - X Vai su X
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: segui con noi la Superpole - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Superbike, GP Estoril 2025 in DIRETTA: alle 12.00 la superpole race, Bulega all’attacco di Razgatlioglu - Tra 20 minuti esatti prenderà il via l'attesissima superpole race del GP ... oasport.it scrive
Diretta Sbk Superbike/ Streaming video tv Superpole Race e gara-2 GP Portogallo 2025 Estoril, oggi 12 ottobre - Diretta Sbk Superbike streaming video tv GP Portogallo 2025 Estoril oggi 12 ottobre, Superpole Race e gara- Da ilsussidiario.net