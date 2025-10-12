LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | tutto pronto per l’inizio della corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 12:03 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2025. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours 2025. È il giorno di una grande classica del ciclismo francese: quest’oggi andrà in scena l’edizione numero centodiciannove della Paris-Tours, corsa classificata come 1.Pro. La partenza è posta a Chartres mentre l’arrivo è posto a Tours, dopo un percorso di 211.6 chilometri. Prima parte della corsa pianeggiante. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: parigi - tours
Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina
Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming
Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini
Presentazione Percorso e Favoriti Parigi-Tours 2025 - X Vai su X
A 34 anni si ritira anche Arnaud Demare, uno dei migliori velocisti della sua generazione. Ha vinto la Sanremo 2016 e 10 tappe tra Tour e Giro. La sua ultima corsa sarà la Parigi-Tours, che ha già vinto due volte. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: De Lie e Philipsen favoriti, Brennan mina vagante - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11. Da oasport.it
DIRETTA Parigi-Tours 2025 LIVE - DemouveauxAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva ... Si legge su msn.com