LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | Trentin non sbaglia in volata e torna alla vittoria

Oasport.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 16.39 È il terzo successo in carriera per Matteo Trentin alla Paris-Tours. L’italiano aveva vinto questa classica anche nel 2015 e nel 2017 16.38 Trentin deve ringraziare Gruel e Lapeira. I due francesi sono arrivati allo striscione dell’ultimo chilometro con un vantaggio di 10 secondi sul quartetto all’inseguimento, ma hanno iniziato a guardarsi fermandosi per non tirare la volata all’avversario 16.37 Rivediamo insieme la volata: Matteo Trentin remporte #ParisTours pour la 3ème fois! Matteo Trentin wins #ParisTours for the 3rd Time! pic. 🔗 Leggi su Oasport.it

