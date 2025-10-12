LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 15.10 Labrosse ha una ventina di secondi di ritardo dalla testa della corsa. Vedremo se il francese proverà a rientrare sui fuggitivi oppure se si rialzerà. 15.09 Foratura per Jordan Labrosse che faceva parte dei cinque di fuga. 15.08 In testa al gruppo c’è la Team Visma Lease a bike che proverà a ripetere il successo dello scorso anno, quando vinse Christophe Laporte. 15.05 70 chilometri all’arrivo. Superata la prima Cote. 15.02 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso ad un minuto e ventitre secondi. 14.59 Ci avviciniamo alla prima salita di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

