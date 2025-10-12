LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | si entra nel vivo della corsa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 15.10 Labrosse ha una ventina di secondi di ritardo dalla testa della corsa. Vedremo se il francese proverà a rientrare sui fuggitivi oppure se si rialzerà. 15.09 Foratura per Jordan Labrosse che faceva parte dei cinque di fuga. 15.08 In testa al gruppo c’è la Team Visma Lease a bike che proverà a ripetere il successo dello scorso anno, quando vinse Christophe Laporte. 15.05 70 chilometri all’arrivo. Superata la prima Cote. 15.02 Il vantaggio dei fuggitivi è sceso ad un minuto e ventitre secondi. 14.59 Ci avviciniamo alla prima salita di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: parigi - tours
Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina
Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming
Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini
Presentazione Percorso e Favoriti Parigi-Tours 2025 - X Vai su X
A 34 anni si ritira anche Arnaud Demare, uno dei migliori velocisti della sua generazione. Ha vinto la Sanremo 2016 e 10 tappe tra Tour e Giro. La sua ultima corsa sarà la Parigi-Tours, che ha già vinto due volte. - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: cinque in fuga, si ricompatta il gruppo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11. Come scrive oasport.it
Parigi-Tours 2025 oggi: orari, percorso, tv. Finale impegnativo con salite e sterrati - Dopo le fatiche del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento stagionale, il calendario internazionale propone ora la Parigi- Da oasport.it