LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | sei uomini in testa alla corsa Gruppo a 2?

12:50 Sono in sei a guidare la corsa: Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Oliver Knight (Cofidis), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix ), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty). 12:47 Il francese Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e il tedesco Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty) raggiungono il poker al comando. 12:45 I battistrada si fermano per aspettare il rientro dei due inseguitori. 12:42 Il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo è di 2?.

