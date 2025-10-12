LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA | sei in fuga il gruppo controlla
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI GRAVEL DALLE 11.45 14.00 Scende a circa 2? il vantaggio degli attaccanti. 13.57 Accelerata della Lotto nel gruppo. 13.54 Ricapitoliamo i sei fuggitivi: Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Oliver Knight (Cofidis), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix ), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty). 13.51 Si ritorna nella piena pianura. 13.48 La Parigi-Tours è la quinta corsa più vecchia della storia. 13.45 Vantaggio della fuga di 2’30”. 13.42 Arnaud Demare è il ciclista che ha vinto più gare in questa regione della Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: parigi - tours
Parigi-Tours 2025: il percorso ai raggi X. Cambia l’arrivo della corsa transalpina
Dove vedere in tv la Parigi-Tours 2025: orari, programma, streaming
Parigi-Tours 2025: De Lie, Philipsen e Brennan tra i favoriti. L’Italia punta su Moschetti, Bettiol e Ballerini
