14.00 Scende a circa 2? il vantaggio degli attaccanti. 13.57 Accelerata della Lotto nel gruppo. 13.54 Ricapitoliamo i sei fuggitivi: Johan Jacobs (Groupama-FDJ), Oliver Knight (Cofidis), Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets), Kenny Molly (Van Rysel Roubaix ), Jordan Labrosse (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Jonas Rutsch (Intermarché – Wanty). 13.51 Si ritorna nella piena pianura. 13.48 La Parigi-Tours è la quinta corsa più vecchia della storia. 13.45 Vantaggio della fuga di 2'30". 13.42 Arnaud Demare è il ciclista che ha vinto più gare in questa regione della Francia.

© Oasport.it - LIVE Parigi-Tours 2025 in DIRETTA: sei in fuga, il gruppo controlla